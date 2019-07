Empfehlung - Erstes Pflichtspiel für die Rasenkitzler Wilsum

Wilsum Mit einem Pokalspiel gegen Rot-Weiß Lage starten die Rasenkitzler Wilsum am Sonntag in den offiziellen Spielbetrieb des Fußball-Kreisverbandes. Die Partie der Hauptrunde des Krombacher-Kreispokals beginnt um 11 Uhr auf dem Sportplatz an der Grundschule in Wilsum. Die Mannschaft von Trainer Klaas Olthuis und Assistent Marco Schoneveld besteht vor allem aus Spielern, die zuvor für den ASC Grün-Weiß 49 oder in Uelsen bzw. Laar aktiv waren. Die Hauptrunde beginnt bereits heute um 15 Uhr mit dem Duell von Blau-Weiß Bookholt gegen den Kreisligisten SV Hoogstede. Am Sonntag kommt es zu drei Kreisliga-Duellen: Union Lohne II - Brandlecht-Hestrup (12 Uhr), Vorwärts Nordhorn II - Olympia Uelsen (12.30 Uhr) und Grenzland Laarwald - SV Wietmarschen (16 Uhr). Titelverteidiger Sparta Nordhorn spielt morgen im Bezirkspokal und steigt deshalb erst am Mittwoch, 7. August, in den Wettbewerb ein – dann aber mit einer schweren Aufgabe: Die Nordhorner müssen beim SV Bad Bentheim II antreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erstes-pflichtspiel-fuer-die-rasenkitzler-wilsum-309915.html