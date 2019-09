Empfehlung - Erstes Heimspiel des SV Union Lohne ist ein Nachbarnduell

Lohne Nach der Rückkehr in die Regionalliga steht den Volleyballerinnen von Union Lohne am Sonnabend (15 Uhr) die erste Partie vor heimischem Publikum bevor – und die hat es direkt in sich. Denn mit dem FC 47 Leschede ist ein Team aus der Nachbarschaft zu Gast. „Zu Hause mit einem Derby zu starten, wird spannend. Wir freuen uns auf die besondere Atmosphäre und wollen natürlich den Heimvorteil nutzen“, sagt Co-Trainerin Katharina Schöttmer, die in dieser Woche Harald Nüsse im Training vertrat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erstes-heimspiel-des-sv-union-lohne-ist-ein-nachbarnduell-319731.html