Empfehlung - Erster HSG-Test am 18. Juli in der Heimat von Julian Possehl

Nordhorn Das Testspielprogramm der HSG Nordhorn-Lingen ist um eine weitere Formüberprüfung angewachsen. Trainer Heiner Bültmann hat für den Bundesliga-Aufsteiger ein Gastspiel am 18. Juli beim westfälischen Landesligisten Spvg. Hesselteich vereinbart und damit das Vorbereitungsprogramm für seine Handballer auf sieben Begegnungen aufgestockt. Der Auftritt in der Heimat von Rückraumspieler Julian Possehl, der ganz in der Nähe bei den Sportfreunden Loxten mit dem Handballspielen begonnen hat, ist eine Woche nach dem Trainingsauftakt am 11. Juli der erste Praxistest der HSG in der neuen Spielzeit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erster-hsg-test-am-18-juli-in-der-heimat-von-julian-possehl-306182.html