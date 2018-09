Empfehlung - Erster gegen Zweiter: Lohner Sorgen vor dem Spitzenspiel

Lohne Für Union Lohne ist es das zweite Spitzenspiel der Saison, wenn das Team von Trainer Andreas Hüsken am Sonntag um 14.30 Uhr den Verfolger Olympia Laxten zu Gast hat. Bereits am ersten Spieltag mussten die Lohner beim Titelkandidaten SV Bad Bentheim ran und kassierten in letzter Sekunde beim 1:1 noch den Ausgleich. Es war der erste und bislang einzige Punktverlust der Niedergrafschafter, denn danach ließen sie sechs Siege folgen. „Vielleicht ist das Spiel jetzt sogar das noch wichtigere Duell“, sagt Hüsken. Er weiß: „Laxten ist im Moment richtig stark. Wir spielen gegen sie in einer Phase, in der sie einen Lauf haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erster-gegen-zweiter-lohner-sorgen-vor-dem-spitzenspiel-257976.html