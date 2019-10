Erster Abenteuer- und Erlebnissport-Lehrgang in Nordhorn

Spielerisches Lernen und Erfahren, sowohl in der Sporthalle als auch in der Natur: Mit diesen Themen setzten sich die 15 Teilnehmer des ersten Abenteuer- und Erlebnissport-Lehrgangs des KreisSportBundes Grafschaft Bentheim in Nordhorn auseinander.