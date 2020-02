Empfehlung - Erste Testspiele sorgen beim FC 09 für Zuversicht

Schüttorf Eine große Aufgabe hat der FC Schüttorf 09 vor sich, wenn es für ihn in rund zwei Wochen wieder in der Fußball-Landesliga los geht. Zwar stehen die Obergrafschafter nicht auf einem Abstiegsplatz, aber sechs Niederlagen am Stück haben das Team vor der Winterpause in große Gefahr gebracht. „Es war deutlich, dass wir Probleme auf dem Platz hatten“, sagt Rainer Sobiech, der die Mannschaft zusammen mit seinem Trainerkollegen Michael Schmidt seit Ende Januar auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erste-testspiele-sorgen-beim-fc-09-fuer-zuversicht-343870.html