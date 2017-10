Empfehlung - Erst das Derby, dann die Top-Spiele

fh Nordhorn. Der achte Spieltag der 2. Handball-Bundesliga bietet der HSG Nordhorn-Lingen die Chance, ihre Lage in der Spitzengruppe zu verbessern. Denn: Der Tabellenfünfte (12:2 Punkte) ist das einzige Team unter den ersten Sieben der Rangliste, das an diesem Wochenende Heimvorteil genießt. Und nominell scheint die Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann gut lösbar, ist doch heute mit dem Wilhelmshavener HV (6:8 Punkte) der Tabellenelfte zu Gast in Lingen (19.30 Uhr, Emsland-Arena). Allerdings birgt das Weser-Ems-Derby so seine Tücken, seit der WHV vor zwei Jahren in die 2. Liga zurückgekehrt ist: Von seither vier Duellen hat die HSG nur eines gewonnen, zwei Partien endeten unentschieden und ein Duell ging gar mit einer 22:34-Heimniederlage als Rekordpleite in die Vereinshistorie ein. „Bis auf diese Klatsche vor zwei Jahren waren die Spieler immer sehr eng“, blickt der HSG-Trainer auf einen Sieg (30:29 in Wilhelmshaven) und zwei Unentschieden (26:26 in Lingen, 19:19 in Wilhelmshaven) zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erst-das-derby-dann-die-top-spiele-210108.html