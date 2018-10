Empfehlung - „Ernst Fuhry hat uns alles beigebracht“

Nordhorn „Ohne Ernst Fuhry hätte es in Nordhorn keinen Oberliga-Fußball gegeben“, sind sich die ehemaligen Eintracht-Spieler und -Verantwortlichen Viktor Faber, Rudolf Lembeck und Heinz Lescher sicher. Der 1945 gegründete SV Eintracht Nordhorn kannte in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg dank des 1946 aus Worms gekommenen Ernst Fuhry nur einen Weg: steil nach oben. Das Wirken des ehemaligen Eintracht-Trainers war so nachhaltig, dass die Weinroten 1955 endgültig in die Fußball-Oberliga Nord, die damals höchste deutsche Spielklasse, aufstiegen. Die Fuhry-Zeit mit Spielen gegen den Hamburger SV oder Werder Bremen, die bis zu 18.000 Zuschauer in die damalige Bernhard-Niehues-Kampfbahn am Nordhorner Heideweg lockten, war die erfolgreichste des SVE.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ernst-fuhry-hat-uns-alles-beigebracht-259728.html