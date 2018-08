Empfehlung - Erinnerungsfoto mit Symbolwert und Lob des Meister-Trainers

Nordhorn Nach 60 Pokal-Minuten gegen die SG Flensburg-Handewitt fanden die glorreiche Vergangenheit der HSG Nordhorn-Lingen und ein Hoffnungsträger auf eine erfolgreiche Zukunft auf einem Erinnerungsfoto zusammen: Holger Glandorf stellte sich zu Georg Pöhle und dessen Vater Andreas und Ralf Lucas, Co-Trainer und HSG-Urgestein, drückte auf den Auslöser. Was den Torjäger des deutschen Handball-Meisters, der den Grundstein zu einer beeindruckenden Karriere bis 2009 in der Grafschaft gelegt hat, und den gerade vom TV Emsdetten zum Zweitligisten gewechselten Spielmacher zudem einte: Mit je fünf Toren waren sie die besten Werfer im Halbfinale des Erstrundenturniers in Halver, das der Favorit mit 28:19 (14:10) klar gewann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erinnerungsfoto-mit-symbolwert-und-lob-des-meister-trainers-247179.html