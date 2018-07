Empfehlung - Erfolgsserie stärkt Selbstvertrauen von Aufsteiger Neuenhaus

Neuenhaus Eine große Aufgabe wartet auf den Neuling Borussia Neuenhaus, der nach vier Jahren wieder zurück in der Fußball-Bezirksliga ist. Die Aufsteiger haben es in der Spielklasse traditionell schwer und die Niedergrafschafter müssen beim Kampf gegen den sofortigen Abstieg auch noch auf den letztjährigen Kapitän Thomas Lamberink (SV Esche) und den letztjährigen Top-Torjäger Julian Weelink (SV Neuringe) verzichten, die den Klub verlassen haben, um als Spielertrainer zu arbeiten. „Wir wissen, was auf uns zukommt und dass es nicht einfach wird“, zeigt sich Trainer Christian Engels realistisch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erfolgsserie-staerkt-selbstvertrauen-von-aufsteiger-neuenhaus-243662.html