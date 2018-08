Empfehlung - Erfolgreicher Start für Grönefeld bei den US Open

New York Anna-Lena Grönefeld aus Nordhorn und ihre amerikanische Partnerin Raquel Atawo haben bei den US Open die zweite Runde erreicht. Zum Auftakt der Doppelkonkurrenz in Flushing Meadows setzte sich das deutsch-amerikanische Tennis-Duo in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:4 gegen Michaella Krajicek (Niederlande) und Pauline Parmentier (Frankreich) durch. Am Donnerstagabend startete die 33-Jährige dann auch in der Mixed-Konkurrenz des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres erfolgreich: An der Seite des Mexikaners Santiago Gonzalez besiegte Grönefeld in der ersten Runde ihre Doppelpartnerin Atawo sowie Aisam-Ul-Haq Qureshi aus Pakistan in nicht einmal einer Stunde souverän mit 6:3 und 6:2.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erfolgreicher-start-fuer-groenefeld-bei-den-us-open-248300.html