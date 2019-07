Empfehlung - Erfolgreicher Auftakt für Grönefeld und Schuurs in Wimbledon

London Bei ihrem ersten Spiel auf dem Rasen von Wimbledon wurden Anna-Lena Grönefeld und Demi Schuurs gleich in ein Marathonmatch gezwungen. Nach zwei Stunden und zwölf Minuten hatten die Nordhorner Tennisspielerin und ihre niederländische Partnerin dann allerdings den Sprung in die zweite Runde des Doppel-Wettbewerbs beim bekanntesten und prestigeträchtigsten Grand-Slam-Turnier geschafft; doch der 2:1-Erfolg über die Australierinnen Monique Adamczak und Ellen Perez war ein hartes Stück Arbeit für das an Position acht gesetzte Duo.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erfolgreicher-auftakt-fuer-groenefeld-und-schuurs-in-wimbledon-306014.html