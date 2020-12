Achteinhalb Jahre war Eray Bayraktar (vorne, mit der Hand an der Meisterschale) der Kopf der Schüttorfer Mannschaft, führte sie 2018 zurück in die Landesliga. Seit dieser Saison gehörte der 35-Jährige als Assistent auch zum Trainerteam. Nach dem angekündigten Trainerwechsel in Schüttorf zieht auch er Konsequenzen. Foto: Wohlrab