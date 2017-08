Empfehlung - Enttäuschung über knapp verpassten Aufstieg sitzt tief

Rimpar. Im ersten Testspiel hat die DJK Rimpar die Rhein-Neckar-Löwen vor 1600 Zuschauern in Würzburg empfangen (und 19:41 verloren). Es hätte nicht viel gefehlt und es wäre in diesem Jahr zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit dem deutschen Handball-Meister gekommen – und dann wäre es tatsächlich um Punkte in der stärksten Liga der Welt gegangen. Doch dem ist nicht so: Im Saisonfinale der 2. Liga rutschten die Rimparer noch vom zweiten auf den vierten Platz ab, mussten somit drei Klubs den Vortritt in puncto Aufstieg lassen. Es dürfte interessant werden, wie die Mannschaft mit dieser Riesen-Saison ohne den ganz großen Sprung umgeht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/enttaeuschung-ueber-knapp-verpassten-aufstieg-sitzt-tief-203991.html