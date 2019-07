Empfehlung - Englands Fußball-Frauen vor USA-Spiel selbstbewusst

dpaLyon SELBSTBEWUSST: Englands Trainer Phil Neville schlägt vor dem Halbfinale der Frauenfußball-WM gegen die USA forsche Töne an. „Ich will kein Spiel, in dem sich beide Teams neutralisieren. Wir werden es mit beiden Händen, beiden Füßen und dem ganzen Körper anpacken“, sagte der ehemalige Nationalspieler von Manchester United vor dem Duell am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/englands-fussball-frauen-vor-usa-spiel-selbstbewusst-305506.html