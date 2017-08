Empfehlung - Empor Rostock vor Neuaufbau in der 3. Liga

Rostock. So hat sich Till Wiechers das Projekt „Jugend forscht“ nicht vorgestellt. Dem neuen Trainer des Zweitliga-Absteigers HC Empor Rostock gehen knapp zwei Wochen vor dem Start in die Saison der 3. Liga Nord die Akteure aus. Derzeit sind nicht weniger als sieben von 14 Feldspielern verletzt; und Torhüter Leon Mehler spielt mit der DHB-Auswahl bei der U19-Weltmeisterschaft in Georgien, wo der DHB-Nachwuchs nach der 24:28-Niederlage am Mittwoch im Achtelfinale gegen Dänemark nun bis Sonntag um die Plätze neun bis 16 spielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/empor-rostock-vor-neuaufbau-in-der-3-liga-203988.html