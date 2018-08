Empfehlung - Emmrich verpasst DM-Gold über 800 m nur um 23 Hundertstel

Wattenscheid Packendes Finale des 800-Meter-Laufs der weiblichen W15 bei der deutschen Meisterschaft in Wattenscheid: Das Rennen mit acht Mädchen, darunter auch Rieke Emmrich und Philine Raether vom LC Nordhorn, war zunächst von Taktik geprägt – bis Rieke Emmrich auf den letzten 300 Metern zum Überraschungsangriff ansetzte. Sie sprintete von hinten an den Konkurrentinnen vorbei und setzte sich an die Spitze. 50 Meter vor dem Ziel wurde sie allerdings von Romy Reineke (OSC Berlin) überholt, die schließlich mit einer Zeit von 2:21,21 Minuten auch deutsche Meisterin wurde. Bitter: Unmittelbar vor der Ziellinie fing auch Louisa Hassel aus Recklinghausen (2:21:40) die Nordhornerin noch ab. Nach 2:21,44 Minuten stürzte Emmrich als Dritte ins Ziel; zu Silber fehlte nur ein Wimpernschlag, zum Titel ganze 23 Hundertstel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emmrich-verpasst-dm-gold-ueber-800-m-nur-um-23-hundertstel-247250.html