Empfehlung - Emmrich läuft bei DM über 800 m gegen ältere Konkurrentinnen

Neubrandenburg Am Wochenende wird Mittelstreckentalent Rieke Emmrich (LC Nordhorn) in Neubrandenburg bei der deutschen Meisterschaft der Klasse U20 starten. Nach der Analyse der Videoaufzeichnungen, die am Tag nach der norddeutschen Meisterschaft gemacht wurden, haben sich Trainer Birger Wieking und sein Schützling entschieden, dass Rieke Emmrich, die noch der Klasse U18 angehört, ihr größtes Potenzial auf der 800-m-Distanz hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emmrich-laeuft-bei-dm-ueber-800-m-gegen-aeltere-konkurrentinnen-343993.html