Empfehlung - Emma Daems setzt sich beim Tennis-Jugendmasters durch

Nordhorn Beim 5. Winter-Jugendmasters Weser-Ems in den Tennishallen in Emlichheim, Nordhorn, Lingen und Emsbüren haben die Grafschafter Talente in den Altersklassen U11 bis U16 gute Platzierungen erreicht. Bei den Juniorinnen U16 wurde Emma Daems (TV Sparta 87 Nordhorn) in heimischer Halle ihrer Favoritenrolle souverän gerecht und sicherte sich ohne Satzverlust den Titel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emma-daems-setzt-sich-beim-tennis-jugendmasters-durch-325782.html