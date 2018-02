Empfehlung - Emma Daems bei DTB-Ranglistenturnier erst im Finale gestoppt

gn Halle. Tennistalent Emma Daems vom TV Sparta 87 Nordhorn hat am vergangenen Wochenende in der U14- Konkurrenz beim DTB-Ranglisten-Turnier in Halle/Westfalen das Finale erreicht. Obwohl sie noch für die U12-Konkurrenz startberechtigt ist, spielte die Nordhornerin in der höheren Altersklasse des 15. Kreissparkassen-Cups. Hier ging die elfjährige Kaderspielerin der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte in dem 16er-Feld als jüngste Spielerin ungesetzt ins Rennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emma-daems-bei-dtb-ranglistenturnier-erst-im-finale-gestoppt-225856.html