Empfehlung - Emlichheims längste Auswärtsfahrt führt nach Stralsund

Emlichheim Die längste Auswärtsfahrt steht am Sonnabend den Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim in der 2. Liga bevor: Bereits um 7 Uhr macht sich der Tross auf den Weg nach Stralsund, um 17 Uhr steht dort die Partie bei die gastgebenden Wildcats an. Die Stralsunderinnen, in der vergangenen Saison lange Zeit in der absoluten Spitzengruppe der Liga und erst am letzten Spieltag vom SCU noch auf den sechsten Tabellenplatz verdrängt, hecheln in dieser Spielzeit zwar noch vielen Konkurrenten hinterher, Emlichheims Trainer Pascall Reiß erwartet dennoch eine höchst knifflige Aufgabe für sein Team – alleine schon auf Grund der Heimstärke der Wildcats. „Sie sind zu Hause immer stark, schon deshalb, weil fast alle Gegner die lange Fahrt in den Knochen haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emlichheims-laengste-auswaertsfahrt-fuehrt-nach-stralsund-264142.html