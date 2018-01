Empfehlung - Emlichheimer U14-Volleyballerinnen sind Bezirksmeister

Lohne. Am Ende wurde es bei den Volleyball-Bezirksmeisterschaften der weiblichen U14 richtig spannend. 13:13 stand es im Finale zwischen dem SC Union Emlichheim und Raspo Lathen im Tiebreak. Dann machten die Emlichheimer Talente in der Sporthalle am Park in Lohne aber die beiden entscheidenden Punkte – und konnten ausgelassen den Bezirksmeistertitel bejubeln. Bevor der 14:25, 25:21, 15:13-Erfolg des SCU-Teams fest stand, hatte es im Endspiel allerdings ein großes Auf und Ab gegeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emlichheimer-u14-volleyballerinnen-sind-bezirksmeister-222021.html