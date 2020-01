Empfehlung - Emlichheimer U 18-Volleyballerinnen sind Bezirksmeister

Lohne Die U18-Volleyballerinnen des SCU Emlichheim fahren als Bezirksmeister zur nordwestdeutschen Meisterschaft. Bei den regionalen Titelkämpfen, die der SV Union Lohne am Sonntag in der Sporthalle am Park ausrichtete, fuhr der Nachwuchs des Zweitligisten in vier Spielen vier Siege ein und blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust. Im Finale hatte die Mannschaft der Trainer Michael Lehmann und Pascall Reiß mit 25:20 und 25:18 gegen den SV Bad Laer die Nase vorn. Das Team des Gastgebers hatte gegen die starke Konkurrenz aus Lathen und Bad Laer den Sprung ins Halbfinale zuvor nur knapp verpasst, sicherte sich in der Endabrechnung mit einem Erfolg gegen den SC Halen den fünften Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emlichheimer-u-18-volleyballerinnen-sind-bezirksmeister-339492.html