Emlichheimer U 14 fährt als Vizemeister zur DM

his Braunschweig. Über die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft kann sich die U14 des SC Union Emlichheim freuen. Bei der nordwestdeutschen Meisterschaft in Braunschweig zeigte der Volleyball-Nachwuchs eine starke Leistung und musste sich lediglich Raspo Lathen geschlagen geben. Im Endspiel unterlag der SCU hauchdünn in der Verlängerung des Tiebreaks mit 14:16. „Die Mädchen haben ein tolles Turnier gespielt“, sagte Trainerin Dietlinde Kuipers, die die Mannschaft in Braunschweig zusammen mit Inga Nyman betreut hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emlichheimer-u-14-faehrt-als-vizemeister-zur-dm-228770.html