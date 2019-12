Empfehlung - Emlichheimer Duo ist erster eFootball-Kreismeister

Nordhorn Der erste Kreismeister der Grafschaft Bentheim im eFootball heißt SC Union Emlichheim. Bei dem vom Niedersächsischen Fußballverband und dem Grafschafter Kreisspielausschuss organisierten Fifa20-Turnier, das am Sonnabend im Nordhorner Hotel-Restaurant Rammelkamp stattfand, setzten sich Phillip Klok und Marcel Weggebakker in einem spannenden Endspiel gegen seine Gegner von SV Vorwärts Nordhorn mit 4:1 (1:1) nach Verlängerung durch. Im Spiel um Platz drei erkämpfte sich Sparta Nordhorn mit einem 3:1 gegen eins von zwei angetretenen Teams vom FC Schüttorf 09 den Sieg. Die drei Erstplatzierten SC Union, Vorwärts und Sparta werden die Grafschaft nun am Sonntag, 19. Januar, in Hannover bei der Landesmeisterschaft vertreten. Das Turnier wird in der Form 2:2 im 85er-Modus an der Playstation 4 gespielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emlichheimer-duo-ist-erster-efootball-kreismeister-332396.html