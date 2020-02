Empfehlung - Emlichheim verliert, rückt aber in der Tabelle vor

Emlichheim Es bleibt dabei: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim können in dieser Saison kein Spiel gewinnen, das im fünften Satz entschieden wird. Am Sonntag musste sich das Team von Trainer Pascall Reiß dem SV Blau-Weiß Dingden mit 2:3 (25:13, 21:25, 25:23, 18:25, 10:15) geschlagen geben. Es war bereits die siebte Tiebreak-Niederlage der Niedergrafschafterinnen in der laufenden Spielzeit. Immerhin: Durch den Punktgewinn gegen das Ex-Team von Coach Reiß rückten die Niedergrafschafterinnen, bei denen Lisanne Masselink als wertvollste Spielerin (MVP) ausgezeichnet wurde, auf den siebten Tabellenplatz vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emlichheim-verliert-rueckt-aber-in-der-tabelle-vor-345255.html