Emlichheim und Lohne wollen zur deutschen Meisterschaft

Emlichheim Die größten Volleyball-Talente aus Niedersachsen und Bremen sind am Wochenende in Emlichheim zu Gast. In der Vechtetalhalle richtet der SC Union die nordwestdeutsche Meisterschaft der Klasse U20 aus. Los geht es am Sonnabend um 10 Uhr mit der Eröffnungsfeier, um 11 Uhr beginnen die Vorrundenspiele. Am Sonntag geht der Kampf um den Titel und die beiden heiß begehrten Tickets für die deutsche Meisterschaft dann in die heiße Phase. Spielbeginn ist um 9.30 Uhr. Das Halbfinale und Finale werden am Nachmittag gespielt.(...)