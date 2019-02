Empfehlung - Emlichheim oder Oythe – wer hält Anschluss ans Top-Trio?

Emlichheim Die Zeiten, in denen die Zweitliga-Duelle zwischen den Volleyballerinnen des SV Union Emlichheim und des VfL Oythe regelmäßig viel Brisanz hatten, sind längst passé. In dem größten Stadtteil Vechtas sind – im Gegensatz zu früher – kaum noch Spielerinnen mit einer Emlichheimer Vergangenheit aktiv, allein die Polin Aleksandra Niemiec trug 2013/14 ein Jahr lang das Trikot des SC Union. Emlichheims Trainer Pascall Reiß kennt die langjährige Rivalität deshalb nur aus Erzählungen, für ihn ist das Bezirksderby am Sonnabend (19 Uhr) in der Sporthalle des Gymnasiums Antonianum dennoch ein höchst interessantes Spiel: „Für beide Mannschaften geht's darum, den Kontakt zu den Top 3 der Liga zu halten."(...)