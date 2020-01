Empfehlung - Emlichheim gewinnt Herzschlagfinale am letzten Spieltag

Emlichheim Die Männer der Altersklasse 60 des TC Blau-Weiß Emlichheim haben in der Wintersaison 2019/20 denkbar knapp den Aufstieg in die Tennis-Oberliga geschafft. Obwohl das Team an den ersten vier Spieltagen jeweils 5:1-Siege gegen Vorwärts Nordhorn, TC RG Bad Bentheim/Gildehaus, SF Lechtingen und TC Bad Essen einfuhr und somit 8:0 Punkte vorweisen konnte, mussten die Spieler bis zum Schluss um den Titel bangen, denn der TV Sparta 87 Nordhorn war dem Tabellenführer mit 7:1 Punkten dicht auf den Fersen. Am letzten Spieltag brachten gegen die Spartaner auch die Einzel noch keine Entscheidung (2:2). Erst nach einem gewonnenen Doppel konnten die Emlichheimer aufatmen: Ein Unentschieden reichte ihnen zum Meistertitel. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/emlichheim-gewinnt-herzschlagfinale-am-letzten-spieltag-340051.html