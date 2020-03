Empfehlung - Elke van Engelen träumt weiter von den Paralympics

Devonport Großer Erfolg für Elke van Engelen: Die Bad Bentheimerin hat am Sonnabend beim Rennen der „World Paratriathlon Series“ (WPS) im australischen Devonport den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere gefeiert. In ihrem erst zweiten Wettkampf auf der Tour setzte sich die am Unterschenkel amputierte Triathletin in der Wettkampfklasse PTS 4 mit einer Zeit von 1:21:08 Stunden mit über eineinhalb Minuten Vorsprung vor Mami Tani aus Japan durch. Wichtiger noch der dritte Platz in der Wertung aller drei Startklassen im olympischen Ranking. Damit hat van Engelen nämlich weiter gute Chancen, sich für die Paralympics in diesem Jahr in Tokio zu qualifizieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/elke-van-engelen-traeumt-weiter-von-den-paralympics-346384.html