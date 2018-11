Empfehlung - Elbert rettet ASC-Handballerinnen einen Punkt in Holdorf

Holdorf Ruth Elbert sicherte dem ASC Grün-Weiß 49 mit dem Tor zum 28:28 (15:15)-Endstand beim SV Holdorf einen wichtigen Punkt. In diesem ausgeglichenen Kellerduell der Handball-Landesliga wurde es in der Schlussphase richtig spannend: Nachdem der ASC in der zweiten Halbzeit stets einem Rückstand nachgelaufen war, übernahmen die Grün-Weißen in der 56. Minute erstmals wieder die Führung, als Demi Lambers einen Siebenmeter zum 27:26 verwandelte. Trotz Unterzahl glichen die Holdorferinnen aus. Lambert scheiterte bei einem erneuten Versuch vom Strich. Und die Gastgeberinnen legten das 28:27 vor, ehe Elbert 30 Sekunden vor Schluss den Gästen einen verdienten Punkt rettete. Erfolgreichste Werferinnen beim ASC waren Kira Harsman und Ines Schlagelambers mit jeweils fünf Treffern.