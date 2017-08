Empfehlung - EL: Hertha in Topf 2, Hoffenheim und Köln in Pott 3

dpaMonte Carlo. Den drei Fußball-Bundesligisten drohen bei der Auslosung der Europa-League-Gruppen am Freitag (13 Uhr) in Monte Carlo schwere Gegner. Hertha BSC befindet sich in Topf 2, 1899 Hoffenheim und der 1. FC Köln liegen in Pott 3.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/el-hertha-in-topf-2-hoffenheim-und-koeln-in-pott-3-204972.html