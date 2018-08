Empfehlung - Eishockey: Niere wird Jugendtrainer in Bremerhaven

Nordhorn Nach seinem Aus beim EC Nordhorn wechselt Heiko Niere zum REV Bremerhaven. Beim Stammverein des DEL-Klubs „Fischtown Pinguins“ übernimmt der 52-Jährige einen von zwei Cheftrainer-Posten in der Nachwuchsabteilung. Zusammen mit Jacek Olender soll Niere als hauptamtlicher Trainer die sportliche Entwicklung des Bremerhavener Eishockey-Nachwuchses vorantreiben und weiter professionalisieren. Heiko Niere, A-Lizenz-Trainer und Inhaber der DEB-Torhüter-Trainer-Lizenz, hatte in den vergangenen Jahren die Senioren-Mannschaft des EC Nordhorn betreut und sich zudem auch um die Jugendmannschaften gekümmert. Als Spieler waren er unter anderem in Nordhorn, Heilbronn, Klostersee und im Nachwuchs des Kölner EC aktiv. Die Verantwortlichen des REV werteten die Verpflichtung von Heiko Niere als einen weiteren Schritt auf dem Weg, den Verein zu einer Top-Adresse im norddeutschen Eishockey zu machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eishockey-niere-wird-jugendtrainer-in-bremerhaven-247604.html