Eishockey-Minis belohnen sich für großen Trainingsaufwand

Nordhorn/Rheine Die jüngsten Eishockeyspieler des EC Nordhorn haben ihren Heimvorteil genutzt und ein Vierer-Turnier in der Eishalle in Rheine gewonnen. Die von Mikhail Bereshnoi trainierte U9-Mannschaft feierte am Sonnabend in den Partien gegen den Nachwuchs des Herforder EV, der „Young Roosters“ aus Iserlohn und des Königsborner JEC zwei Siege.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eishockey-minis-belohnen-sich-fuer-grossen-trainingsaufwand-335406.html