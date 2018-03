Empfehlung - Eishockey kurios: ECN nach 21:4-Sieg jetzt 1:12 in Hamburg

Hamburg. Zwei Tage nach dem 21:4-Erfolg gegen die 1b-Mannschaft der „Crocodiles“ haben die Eishockeyspieler des EC Nordhorn am Sonntag das Rückspiel der Regionalliga-Relegationsrunde mit 1:12 (0:6, 0:2, 1:4) verloren. Dabei deutete sich in den ersten Minuten der Partie im Eisland Farmsen eine noch bösere Pleite an: Die Hamburger benötigten für die ersten drei Tore nicht einmal sechs Minuten, ECN-Goalie Maik Holzke räumte früh den Posten für Marcel Zinke, der in den nächsten zwei Minuten weitere zwei Gegentore kassierte. Erst nach dem 0:6 hielten die Nordhorner besser dagegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eishockey-kurios-ecn-nach-214-sieg-jetzt-112-in-hamburg-228657.html