Nordhorn . Zwei Trainingseinheiten haben die Eishockeyspieler des EC Nordhorn zuletzt in der Fremde absolviert, seit Sonntag kann Chefcoach Heiko Niere seine Mannschaft nun auch in der heimischen Eissporthalle auf die Saison in der Regionalliga vorbereiten. „Wir haben Eis und auch direkt das erste Training erfolgreich absolviert", berichtete ECN-Sprecher Sebastian Lindschulte am Montag. Weil die Zeit bis zum ersten planmäßigen Heimspiel am kommenden Freitag gegen die Weserstars Bremen aber arg kurz ist, hat der Klub dieses Pokalduell nach Absprache mit dem Gegner verschoben. Gespielt wird jetzt am Sonntag, 14. Januar, um 18 Uhr. Damit tritt der ECN erstmals erst am Sonnabend, 28. Oktober, vor eigenen Fans an; zu Gast im „ Sportpark" ist dann der Adendorfer EC. Das erste Auswärtsspiel der Saison findet allerdings wie geplant schon am kommenden Sonntag (18.30 Uhr) beim Regionalliga-Meister Hamburger SV statt.(...)