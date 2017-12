Empfehlung - Eishockey: EC Nordhorn will auch gegen den HSV jubeln

Nordhorn . Ist es Übermut, wenn das Ligaschlusslicht auf den Vorjahresmeister und aktuellen Tabellenzweiten trifft, und der Trainer dieses Schlusslichts im Vorfeld trotzdem von der „Tagesform“ spricht, die dieses Duell entscheiden wird? Im Fall des EC Nordhorn in der Eishockey-Regionalliga zeugen die Ansichten seines Chefcoaches Heiko Niere eher von dem gestiegenen Selbstbewusstsein seiner Truppe nach dem starken Auftritt vor einer Woche in Salzgitter, der 5:1 endete und die ersten Punkte nach dem Aufstieg brachte. Und deshalb betont Niere vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen den Hamburger SV: „Ich bin mir sicher, dass der Spielausgang von Kleinigkeiten abhängt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eishockey-ec-nordhorn-will-auch-gegen-den-hsv-jubeln-218256.html