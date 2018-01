Empfehlung - Eishockey: EC Nordhorn kommt immer besser in Tritt

Nordhorn. Die Eishockey-Spieler des EC Nordhorn sind nach zwei überaus dominanten Spielzeiten in der Landes- und Verbandsligen mittlerweile in der Regionalliga angekommen und finden sich hier nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser auf dem höheren sportlichen Niveau zurecht. Zuletzt setzte sich das Team am Freitag im Pokal bei den „Weserstars“ Bremen und am Sonntag daheim gegen den Adendorfer EC durch – zwei Topteams.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eishockey-ec-nordhorn-kommt-immer-besser-in-tritt-221035.html