Empfehlung - Eisenbichler gewinnt letzte Tournee-Quali in Bischofshofen

dpaBischofshofen Am Sonntag sprang der 27 Jahre alte Siegsdorfer auf 143 Meter und ließ in der Vorausscheidung alle Rivalen hinter sich. Die Qualifikation hatte wegen heftigen Schneefalls am Samstag abgesagt und auf Sonntag verlegt werden müssen. Für Eisenbichler war es schon der zweite Bestwert des Tages, nachdem er zuvor auch den Probedurchgang gewonnen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eisenbichler-gewinnt-letztetournee-quali-in-bischofshofen-275017.html