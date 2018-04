Empfehlung - Eisbären hadern in DEL-Finale mit Strafzeiten

dpaMünchen. „Wir mussten zu oft foulen", resümierte Trainer Uwe Krupp nach dem 1:4 vom Mittwochabend, durch das die Hauptstädter in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 hinten liegen und eine weitere - womöglich vorentscheidende - Niederlage am Freitag daheim vermeiden wollen. „Wir haben ein bisschen Arbeit vor uns", sagte der Coach, der die Eisbären erstmals seit 2013 wieder zu Meistern machen will. Dafür muss sein Team aber Strafzeiten vermeiden: Gleich drei Gegentore fielen am Mittwoch in Unterzahl.(...)