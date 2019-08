Empfehlung - Eintrachts Ü40 will wieder nach Berlin

Nordhorn Nach der Titelverteidigung bei der Landesmeisterschaft im Mai in Tarmstedt stehen die Ü40-Fußballer von Eintracht Nordhorn am kommenden Sonnabend bei der norddeutschen Meisterschaft vor einer großen Herausforderung, immerhin erwischten sie in der Vorrunde eine „Hammergruppe“. Die Mannschaft von Trainer Jochen Phillip trifft in Melbeck bei Lüneburg auf Werder Bremen und den TSV Reinbek, der zusammen mit dem SC Victoria den Hamburger Ü40-Fußball dominiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintrachts-ue40-will-wieder-nach-berlin-313783.html