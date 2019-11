Empfehlung - Eintrachts Ü40-Fußballer starten erstmals im DFB-Pokal

Nordhorn Mit dem SV Eintracht Nordhorn nimmt erstmals eine Grafschafter Mannschaft am DFB-Pokal für Ü40-Fußballer teil. Erster Gegner ist am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) gegen Vorwärts Wettringen; die Nordhorner müssen auswärts antreten, da sie als zweifacher Niedersachsen-Meister in diesem inoffiziellen Wettbewerb den Status einer „Profimannschaft“ haben. Der Auftakt-Termin am Sonntag in Wettringen passt Trainer Jochen Philipp allerdings nicht richtig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintrachts-ue40-fussballer-starten-erstmals-im-dfb-pokal-329182.html