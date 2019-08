Empfehlung - Eintrachts Ü40 fährt wieder zur DM nach Berlin

Melbeck Die Ü40-Fußballer von Eintracht Nordhorn haben wie im Vorjahr den Titel des norddeutschen Meisters verpasst, ihr ganz großes Ziel beim Endrundenturnier am Sonnabend in Melbeck bei Lüneburg aber erneut erreicht: Sie dürfen an der großen, vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) professionell organisierten Endrunde der deutschen Meisterschaft Mitte September in Berlin teilnehmen. Fast hätte es obendrauf sogar zur Meisterschaft auf Nord-Ebene gereicht: Die Nordhorner lagen im Finale gegen den Vorjahressieger Victoria Hamburg durch ein Tor von Herion Novaku mit 1:0 in Führung und waren die bessere Mannschaft, am Ende führten aber zwei Konter der Hamburger zu einer 1:2-Niederlage. „Wir waren nahe dran, das Spiel hätte zwei Sieger verdient gehabt“, sagte Teambetreuer Michael Siemer. Vor dem zweiten Gegentor hatte Gert Goolkate eine große Chance zur Führung, in der Schlussphase sahen die Zuschauer – darunter viele Fans aus auch Nordhorn – ein Spiel auf ein Tor. Ein Tor für Eintracht wollte aber nicht mehr fallen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintrachts-ue40-faehrt-wieder-zur-dm-nach-berlin-314882.html