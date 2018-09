Empfehlung - Eintracht will sich im Heimspiel gegen Laxten steigern

Nordhorn Dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga soll möglichst direkt der zweite folgen: Knapp zwei Wochen nach dem 2:0 in Herzlake tritt Eintracht Nordhorn am Mittwoch um 20 Uhr im eigenen Stadion gegen Olympia Laxten an. „Wir haben jetzt fünf Punkte aus fünf Spielen geholt. Mit der Quote steigt man ab“, ist sich Eintracht-Trainer Gert Goolkate sicher und verdeutlicht, wie wichtig es aus Nordhorner Sicht wäre, gegen die Emsländer nachzulegen. Goolkate weiß allerdings genau, dass es gegen Laxten deutlich schwieriger werden wird als noch gegen das Schlusslicht aus Herzlake. Die Emsländer haben bislang vier ihrer fünf Partien gewonnen und könnten mit einem Sieg am Heideweg bis auf den zweiten Tabellenplatz klettern. „Wir müssen nach hinten besser arbeiten. Auch in Herzlake war bei uns noch viel Luft nach oben“, sieht Goolkate bei seiner Truppe noch Steigerungsmöglichkeiten und hofft, dass seine Mannschaft im Heimspiel ihr Potenzial noch besser ausschöpft als zuvor. „Immerhin haben wir bislang zuhause noch nicht verloren“, nennt der Coach einen Fakt, der ihn zuversichtlich stimmt. db(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-will-sich-im-heimspiel-gegen-laxten-steigern-251037.html