Eintracht verliert Spiel durch späten Gegentreffer

Altenlingen Die Bezirksliga-Fußballer von Eintracht Nordhorn haben das Auswärtsspiel beim ASV Altenlingen durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (1:1) verloren. Das Team von Trainer Ralf Cordes musste den kompletten zweiten Durchgang in Unterzahl agieren, nachdem Fabian Weidekat unmittelbar vor der Pause die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Den Platzverweis ordnete Cordes als „sehr zweifelhaft“ ein. „Der Gegner läuft ihm im Laufduell in die Füße, das war kein typisches gelbwürdiges Foulspiel“, meinte der Eintracht-Coach, dessen Mannschaft in einem hektischen Spiel nach knapp 20 Minuten in Rückstand geraten war. Die ASV-Führung glich allerdings Kamaljit Singh per Strafstoß nach Foul an Dominik Schulz wieder aus (29.). Wenig später hätten die Gäste fast auf 2:1 gestellt, aber Koray Yesilkaya verpasste eine Hereingabe von Singh nur knapp. Altenlingen setzte trotz der Überzahl erst ab Mitte der zweiten Hälfte auf Offensive. Eintracht-Keeper Fabian Pley war nun gefordert und bewahrte sein Team zunächst vor einem Rückstand. Auf der Gegenseite konnten Yesilkaya (63.) und Baris Yilmaz (80.) Konter nicht erfolgreich abschließen. Der ASV kam in der dritten Minute der Nachspielzeit im dritten Versuch zum Siegtreffer. Torschütze war Rendi Kildau. Die Nordhorner sind bereits am Sonntag wieder gefordert – um 14 Uhr wird das Spiel beim VfL Herzlake angepfiffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-verliert-spiel-durch-spaeten-gegentreffer-326886.html