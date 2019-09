Empfehlung - Eintracht und VfL Weiße Elf eröffnen Reigen der Stadtderbys

Nordhorn Drei Nordhorner Vereine treten in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga an – und am Sonnabend kommt es zum ersten Stadt-Derby der neuen Spielzeit: Eintracht empfängt um 18 Uhr den VfL Weiße Elf. Dabei haben die beiden Klubs im Vergleich zu den Vorjahren einen Rollentausch gemacht: Während Eintracht zuletzt noch gegen den Abstieg kämpfte, ist der Klub aktuell als Dritter gut unterwegs. Und der VfL Weiße Elf, traditionell ein Kandidat für das obere Tabellendrittel, steckt sieglos auf einem Abstiegsplatz fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-und-vfl-weisse-elf-eroeffnen-reigen-der-stadtderbys-318287.html