Empfehlung - Eintracht und Borussia verlieren Nachholspiele

Nordhorn/Neuenhaus Alle Warnungen von Eintracht-Trainer Ralf Cordes halfen nicht. Die Nordhorner Bezirksliga-Fußballer verloren am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen den VfL Herzlake mit 3:4 (2:1). Dass die Emsländer sich trotz einigen Abstands zum rettenden Ufer noch lange nicht aufgegeben haben im Kampf gegen den Abstieg, hatten sie wenige Tage zuvor mit dem 3:2-Sieg bei der SpVgg. Brandlecht-Hestrup bewiesen. „Und sie haben eine realistische Chance, das zu schaffen“, hatte Cordes seinem Team mit Blick auf das günstige Restprogramm der Herzlaker eingetrichtert. Doch seine Mahnungen kamen bei seinen Spielern nicht an, die eine 3:1-Führung noch verspielten. „Der Vorsprung war trügerisch“, berichtete Cordes, „es kam nie richtig Ruhe rein.“ Seinem Team fehlte der nötige Zugriff und es ließ einige Chancen liegen.“ Ein Hattrick des Herzlakers Lukas Forsting zwischen der 78. und 84. Minute besiegelte die Heimniederlage der Nordhorner, denen damit wichtige Punkte für den Klassenerhalt entgingen. Um so wichtiger wäre es für den Tabellenelften, am Sonnabend (16 Uhr) beim nur zwei Plätze höher geführten SV Langen zu punkten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-und-borussia-verlieren-nachholspiele-292936.html