Eintracht: Singh kommt und darf bereits im Derby spielen

Fußball-Bezirksligist Eintracht Nordhorn wartet vor dem Saisonauftakt am Freitag (19.30 Uhr) beim Stadtrivalen VfL Weiße Elf mit einer überraschenden Personalie auf: Ex-Spieler Kamaljit Singh heuert wieder am Heideweg an und darf bereits im Derby spielen.