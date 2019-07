Empfehlung - Eintracht schuftet für die neue Bezirksliga-Saison

Nordhorn Ein straffes Programm haben die Spieler des Fußball-Bezirksligisten Eintracht Nordhorn in der Vorbereitung zu bewältigen. „Wir trainieren eigentlich seit dem 28. Juni durch. Nur mittwochs ist frei“, berichtet Trainer Ralf Cordes, der in den vielen Einheiten und acht Testspielen den Grundstein dafür legen will, dass die kommende Saison besser als die vergangene für die Nordhorner läuft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-schuftet-fuer-die-neue-bezirksliga-saison-308306.html