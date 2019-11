Empfehlung - Eintracht: Ohne Lako gegen Laxten

Nordhorn Als Tabellendritter steht der SV Eintracht Nordhorn in der Fußball-Bezirksliga aktuell deutlich besser da, als vor der Saison erwartet – und doch will Trainer Ralf Cordes, dass seine Mannschaft beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag gegen Olympia Laxten (14 Uhr) einiges anders macht als noch zuletzt. Der Grund: die beiden 1:2-Niederlagen in der Vorwoche in Altenlingen und Herzlake. „Ich habe das Gefühl, dass der Punkt gekommen ist, an dem man sich wieder mit Eintracht beschäftigt“, sagt Cordes mit Blick auf die Konkurrenten, „die Gegner stellen sich auf die Dinge, die wir bislang gut machen, nun ein.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eintracht-ohne-lako-gegen-laxten-328139.html